أمطار رعدية وانخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تحذر من طقس الغد

استمرار نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على القاهرة ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية وشمال سيناء وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة، لذا تحذّر الهيئة العامة للارصاد الجوية من حالة الطقس، غدا.

منخفض جوي وأماكن سقوط الأمطار غدا

وأشارت الأرصاد، في تقرير تفصيلي صادر عنها، إلى أنّ البلاد تتعرض لتأثير منخفض جوي جديد قادم من جنوب القارة الأوربية يعمل على تكاثر السحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانا، تبدأ من الصباح الباكر على السواحل الغربية للبلاد «الإسكندرية - العلمين - الضبعة - مرسى مطروح»، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى السواحل الشرقية «كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد»، ومع بداية ساعات المساء تمتد إلى مدن القناة وخليج العقبة وجنوب سيناء.

كتل هوائية باردة

وأكدت الأرصاد الجوية، تعرض البلاد بدء من غدا الى تاثير كتل هوائية باردة تعمل على الأنخفاض التدريجي فى درجات الحرارة، بقيم تصل لـ 6 درجات على نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 11 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 11 درجة.