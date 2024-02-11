الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة وارتفاع في الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، غدًا، على جميع أنحاء الجمهورية، بسبب وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة بقييم تزيد على طقس اليوم بنحو 2 لـ3 درجات.

«الأرصاد الجوية» تحذر من طقس الغد

وأضافت الأرصاد الجوية، في تقرير تفصيلي صادر عنها، أنّ طقس الغد سيشهد نشاطا كبيرا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بسرعات قد تصل أحيانًا إلى 36 كيلومترا في الساعة، على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأشارت الأرصاد إلى أنّ المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي ستكون الأكثر تأثرًا بنشاط الرياح غدًا، كما قد تشهد بعض الطرق انخفاضًا في الرؤية الأفقية بسبب الرياح والأتربة المثارة، لذا يجب الحذر في أثناء القيادة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد وجود ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، كما يسود طقس غائم جزئيًا، خلال فترات النهار، ما يُخفف من الشعور بارتفاع الحرارة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 14 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى11 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14 درجة.