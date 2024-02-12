«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم وموعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم الاثنين على معظم أنحاء الجمهورية ويستمر لمدة 24 ساعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بداية من الغد بشكل تدريجي بين 2 لـ4 درجات.

طقس غائم مع ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الطقس سيكون غائم اليوم على معظم أنحاء البلاد، نظرا لتكاثر سحب متوسطة وعالية، بدءا من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ومناطق من شمال ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية، وهي ليست سحب ممطرة بل تعمل على حجب أشعة الشمس، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن القناة والمحافظات الساحلية ومحافظة شمال وجنوب الصعيد، جاءت كما يلي.

القاهرة 25 16

أكتوبر 24 14

بنها 25 16

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 25 15

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 27 12

رفح 27 11

رأس سدر 26 15

نخل 25 05

كاترين 19 02

الطور 24 14

طابا 24 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 25 14

العلمين 25 14

مطروح 26 12

السلوم 25 11

سيوة 26 11

رأس غارب 25 14

الغردقة 25 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 17

حلايب 26 18

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 26 10

سوهاج 27 11

قنا 27 11

الأقصر 28 10

أسوان 29 12

الوادي الجديد 26 11

أبو سمبل 27 11