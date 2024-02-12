بشرى لربات البيوت.. انخفاض أسعار أكثر من 7 أنواع جبن في الأسواق

مع عودة الدراسة ونزول الطلاب للمدارس، أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية انخفاض أسعار عددٍ كبيرٍ من الجبن في الأسواق، الأمر الذي يرفع الكثير عن كاهل المواطنين.

ودائما ما يبحث المواطنون عن أسعار المنتجات في الأسواق، لذا تحرص بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بتحديث الأسعار يوميا، حيث أعلنت انخفاضًا كبيرًا في أسعار الجبن بالأسواق، بالتزامن مع بدء الموسم الدراسي الثاني.

بوابة الأسعار تزف بشرى للأمهات

وزفت بوابة الأسعار بشرى للأسر المصرية، حيث أفادت بانخفاض سعر كيلو الجبن الأبيض بواقع 10 جنيهات للكيلو، وبات السعر حاليا 133 جنيها، فيما بلغت قيمة الانخفاض 6.54% عما كان عليه قبيل ذلك الانخفاض، والذي وصل لـ144 جنيهًا.

انخفاض سعر الجبن الرومي في الأسواق

أما عن سعر الجبن الرومي، فقد هبط سعر الكيلو منه بواقع 7.67 جنيه، حتى باتت تباع بسعر 246 جنيهًا، حيث انخفضت بنسبة 3.2% عن السعر الذي كانت تباع به من قبل، والذي وصل لـ258 جنيهًا.

انخفاض سعر كيلو الجبن الشيدر

وعن الجبن الشيدر، أعلنت البوابة انخفاض سعره 31 جنيهًا دفعة واحدة، حتى بات يباع حاليا بسعر 250 جنيها للكيلو، وبلغت قيمة الانخفاض بالنسبة المؤية فيه لـ11.17% من السعر المعلن مسبقا، والذي وصل من قبل لـ281 جنيهًا.

انخفاض سعر كيلو الجبن الإسطنبولي

وعن الجبن الإسطنبولي، فقد أعلنت البوابة انخفاض سعره 15 جنيهًا دفعة واحدة، حتى بات يباع حاليا بسعر 125 جنيها للكيلو، وبلغت قيمة الانخفاض بالنسبة المؤية فيه لـ10.69% من السعر المعلن مسبقا، والذي وصل لـ 140 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء «الثلاجة»

وعن الجبن البيضاء ثلاجة، فقد أعلنت البوابة انخفاض سعره 16 جنيهًا دفعة واحدة، حتى بات يباع حاليا بسعر 104 جنيهات للكيلو، وبلغت قيمة الانخفاض بالنسبة المؤية فيه لـ13.4% من السعر المعلن مسبقًا، والذي وصل لـ115 جنيهًا.