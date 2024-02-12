رسميا.. جداول مرتبات 2024 بعد الزيادة الجديدة لكل الدرجات الوظيفية (مستند)

أقر مجلس النواب رسميا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

تستعرض «الوطن» جداول مرتبات 2024 بعد الزيادة الجديدة لكل الدرجات الوظيفية، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت الزيادات بعد موافقة مجلس النواب:

مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية

- 375 جنيها مكافأة للأستاذ.

- 350 جنيها مكافأة للأستاذ مساعد.

- زيادة 300 جنيه للمدرس.

زيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس

- زيادة 500 جنيه للأستاذ.

- زيادة 400 جنيه للأستاذ المساعد.

- زيادة 350 جنيها للمدرس.

- زيادة 300 جنيه للمدرس المساعد.

- زيادة 250 جنيها للمعيد.

زيادة بدل مخاطر مهن طبية

الأطباء البشريين 2000 جنيه.

الأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي 1600 جنيه.

أخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين 1500 جنيه

الحاصلين على دبلومات فنية للتمريض والفنيين الصحيين 1350 جنيها

مكافأة الجهود غير العادية لأعضاء المهن الطبية

5400 جنيه لوكيل أول «مدير مديرية / وما يعادله» الإشراف، بينما القيادة: 3600 جنيه.

3000 جنيه لوكيل «مدير مديرية / وما يعادله» الإشراف 3000، بينما القيادة: 2400 جنيه.

2200 جنيه لمدير عام «مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم» الإشراف، بينما القيادة 2200 جنيه.

1630 جنيه لمدير عام «نائب مدير مستشفى» الإشراف، بينما القيادة 2200 جنيه.

1300 جنيه للدرجة الأولى «مدير مستشفى» الإشراف، بينما القيادة 1300 جنيه.

870 جنيه للدرجة الأولى «مدير منطقة / نائب مدير مستشفى» الإشراف، بينما القيادة 1300 جنيه.

1630 جنيها لكبير «إشراف فقط».

الأطباء البشريين 2000 جنيه.

الأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي 1600 جنيه.

أخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين 1500 جنيه.

الحاصلين على دبلومات فنية للتمريض والفنيين الصحيين 1350 جنيها.

الدرجة الأولى «إشراف فقط» 870 جنيها.

الدرجة الثانية «إشراف فقط» 665 جنيها.

الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

310 جنيهات زيادة للدرجة الممتازة

280 جنيها للعالية

مدير عام 240 جنيها

الأولى 170 جنيها

الثانية 130 جنيها

الثالثة 110 جنيهات

الرابعة فما دونها 100 جنيه

زيادة هيئة التعليم المخاطبين

كبير المعلمين 310 جنيهات شهريا

معلم خبير 280 جنيها

معلم أول أ 240 جنيها

معلم أول 170 جنيها

معلم أو معلم مساعد 130 جنيها

زيادات العاملين في الأزهر

زيادة 1400 جنيه شهريا للأستاذ

- زيادة 1200 جنيه شهريا للأستاذ المساعد

- زيادة 900 جنيه شهريا للمدرس.

- زيادة 800 جنيه شهريا للمدرس المساعد.

- زيادة 700 جنيه شهريا للمعيد.