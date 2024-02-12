خبير اقتصادي: انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية قريبا

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الدولار في السوق الموازية ستنخفض خلال الفترة المقبلة، بفضل اتخاذ الدولة عددا من الضوابط والآليات من أجل الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الدولار بالسوق السوداء.

شعيب: الدولة اتخذت خطوات هامة للسطيرة على السعر

وأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الدولة اتخذت في هذا الإطار عدد من الخطوات الهامة والضرورية للسيطرة على سعره، إذ سعت جاهدة إلى التنويع في مصادر الحصول على الدولار، كما تتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاستراتيجية من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالاستثمار في مصر وضخ العملة الصعبة، إلى جانب بحث الدولة مع صندوق النقد الدولي اتمام صفقة جديدة من التمويل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة تحارب السوق السوداء من خلال التضيق على تجار العملة غير الشرعيين في السوق الموازية، إذ أن السوق غير الرسمي يعمل عبر استقراء السعر مستقبلا وأغلبها أموال قادمة بطرق غير شرعية.

أسباب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

وأرجع سبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، إلى وجود حالة من الارتباك وعدم الثقة بين البائع والمشتري، إذ يحجم البائع عن بيع ما معه من دولار، كما هدأت وتيره شراء الدولار من قبل المواطنين لأنهم مقتنعين بانخفاض سعره في السوق الموازية.