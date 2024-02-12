استقرار ملحوظ في أسعار الذهب الآن.. «شوف عيار 21 بكام»

استقرار كبير شهده أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بعد فترة من التراجع، بحسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب، إذ جرام الذهب عيار 21 نحو 50 جنيها في بداية اليوم، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الاثنين في منتصف التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين مع بداية التعاملات الصباحية 4171 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين مع بداية التعاملات الصباحية 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا سعريا بلغ 3128 جنيها في بداية التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2440 جنيها بدون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 29 ألفا و200 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية.