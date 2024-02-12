أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-2-2024 ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3600 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

وترصد السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 12-2-2024، وفق شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا الآن 3600 جنيه للشراء، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 4114.2 جنيه للشراء، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 3085.7 جنيه للشراء، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة اليوم الاثنين 2406.8 جنيه للشراء، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة، 28 ألفًا و800 جنيه.