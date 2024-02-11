تراجع مفاجئ في أسعار الذهب الآن.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب، تراجعا مفاجئا في الوقت الحالي، ليخسر جرام الذهب عيار 21 الآن 50 جنيهًا، بعد أن هبط إلى سعر 3600 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعار منتصف التعاملات التي كانت عند 3650 جنيهًا للجرام، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الذهب بعد تراجعها، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، الآن، 3600 جنيها للشراء، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4114.2 جنيه للشراء، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 3085.7 جنيه للشراء، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2406.8 جنيه للشراء، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، في محلات الصاغة، 28 ألفًا و800 جنيه.