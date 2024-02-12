بكام الذهب النهارده؟.. تراجع كبير اليوم الاثنين 12-2-2024 في الأسواق

شهدت الساعات الأولى من التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 12-2-2024، تراجعا في أسعار الذهب في محال الصاغة، بعد فترة من الثبات السعري فيه، ذلك بحسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب خلال اليوم، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 3600 جنيه، بانخفاض 50 جنيها، دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وشهد سعر الذهب خلال اليومين الماضيين تراجعا وصل لـ250 جنيها في الأسواق ومحال الصاغة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الاثنين بداية التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين مع بداية التعاملات الصباحية 4171 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين مع بداية التعاملات الصباحية في محال الصاغة، 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجَّل ثباتا سعريا بعدما جرى تقييمه بـ3128 جنيها في بداية التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 2440 جنيها بدون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين بداية التعاملات الصباحية بـ29 ألفا و200 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.