ماذا يحدث عند وضع كيس ملح على أنبوبة البوتاجاز؟.. نتائج لا تصدق

معدلات استخدام الغاز تزداد بشكل كبير في الشتاء، إذ تلجأ السيدات إلى تسخين المياه بشكل مستمر أو طهي الطعام أو عمل المشروبات الساخنة، لكن بعضهن لا يعرفن أن هناك كثير من الحيل المنزلية البسيطة، لترشيد استهلاك أنبوبة البوتاجاز.

وفق موقع «thespruce»، فإن هناك حيلة بسيطة يمكن أن ترشد استهلاك أنبوبة البوتاجاز في المنزل، وهي وضع كيس ملح على الأنبوبة، للحفاظ على كمية الغاز لأطول فترة، ما يساهم في تقليل عدد مرات تبديل أسطوانة الغاز.

كيف نقلل استغلال غاز الأنبوبة يكيس ملح؟

- احضري كيس ملح مغلق تماما، حتى لا يتسرب إلى الأنبوبة فيؤدي إلى تآكلها.

- ضعي كيس الملح على قمة أنبوبة البوتاجاز.

- اتركي كيس الملح، حيث يساعد على أداء أفضل دون فقد كميات غاز كبيرة.

- يمكن وضع كيس ملح في منتصف الأنبوبة.

- يمكن إذابة الملح مع الماء الدافئ إناء ووضعه على أنبوبة البوتاجاز.

- يعمل الملح على عدم نفاذ الغاز بسرعة.

- يساعد الملح على اكتشاف تسرب الغاز من الأنبوبة.

- يمتص الملح الرطوبة الموجودة في الهواء.

- يبدأ الملح في الانصهار أو التفكك، تنتج عنه رائحة تكشف وجود تسرب غاز.

- وضع الملح على الأنبوبة يجعل عمليات الصيانة أكثر سهولة.

- يقلل من تكوين الصدأ والتآكل على الأنبوبة.

نصائح للحفاظ على أنبوبة البوتاجاز

- نظفي أنبوبة البوتاجاز من الغبار بشكل دائم.

- ضعي أنبوبة البوتاجاز في مكان منخفض.

- احرصي على عدم تعرض الأنبوبة للشمس المباشرة.

- افحصي منظم ومفتاح الأنبوبة منعا للتسريب.

- احرصي على إغلاق الأنبوبة عند الانتهاء من استخدامها.

- يجب ضبط قوة الاشتعال على مستوى منخفض، إذ يؤدي ذلك إلى تقليل كمية الغاز المستخدمة.