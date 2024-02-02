لتجنب تعرضها للتلف.. طريقة تنظيف شاشات التليفزيون المسطحة

تتراكم الأتربة من وقت لآخر على شاشات التليفزيون المسطحة نتيجة تعليقها على الحائط، ما يجعلها تحتاج إلى التنظيف، ويُفضل ألا يمر أسبوع دون تنظيفها، ولأن اتباع طريقة خاطئة في تنظيفها، قد يؤدي إلى تلفها، نستعرض كيفية تنظيف شاشات التليفزيون المسطحة بطريقة صحيحة لحمايتها من التلف.

طريقة تنظيف شاشات التليفزيون المسطحة

وفقًا لِما ورد على موقع «thespruce»، فإن هناك طريقة معينة يجب اتباعها عند تنظيف شاشات التليفزيون المسطحة لحمايتها من التلف، وتتمثل هذه الظريقة في مجموعة من الخطوات، هي:

- إطفاء شاشة التليفزيون المسطحة:

من الأفضل قبل البدء في تنظيف شاشات التليفزيون المسطحة أن يتم إطفائها وترك الجهاز حتى يبرد، كما أن إطفاء الشاشة يساعد على إظهار الأتربة وبصمات الأصابع بشكل أفضل حتى يتم تنظيفها جيدًا.

- التحقق من دليل التليفزيون:

خلال ترك الجهاز حتى يبرد يجب الاطلاع على دليل التليفزيون الخاص به، إذ ربما تكون هناك توصيات مدونة به يجب الالتزام بها عند تنظيف الشاشة، كما يمكن أن تتضمن هذه التوصيات معلومات معينة تتعلق باحتياطات السلامة والمواد الكيميائية والمنتجات التي يجب تجنبها قبل التنظيف.

- استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة:

يجب استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة عند تنظيف إطار الشاشة والقاعدة، وعند تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الفتحات والمنافذ، يمكن الاعتماد على المنفضة، لكن بشرط استخدامها بلطف، لعدم الارتطام بالشاشة وتعريضها للتلف.

- استخدام قطعة قماش مضادة للكهرباء:

عند بدء تنظيف شاشة التليفزيون المسطحة يجب الاعتماد على قطعة قماش مضادة للكهرباء، لعدم التعرض للخطر، كما يجب التخلص من الأتربة وبصمات الأصابع عن طريق المسح باستخدام هذه القماشة بدءًا من أعلى الشاشة، مع الانتباه لضرورة عدم الضغط الزائد لتجنب إتلافها.

طريقة تنظيف جهاز «الريموت»

جهاز التحكم عن بُعد «الريموت» يستخدم بشكل أكبر، فإنه يكون في حاجة أكبر للتنظيف مقارنة بشاشة التليفزيون لتنظيفه من الأتربة وبصمات الأصابع بل حتى البكتيريا والفيروسات التي تتراكم عليه، ويمكن تنظيفه بشكل صحيح من خلال إتباع الخطوات التالية:

- إزالة البطارية:

يجب أولًا إزالة البطارية من جهاز «الريموت» قبل البدء في تنظيفه، كما يجب البعد عن السوائل الزائدة في مكان البطارية والشحن.

- استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة:

ويتم تنظيف جهاز «الريموت» من خلال استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة، على أن تكون مُبللة بالماء المقطر أو المفلتر، أو خليط من صابون الأطباق والماء، أو خل وماء، كون ذلك يساعد على تنظيف الأتربة والبكتيريا بشكل أكبر مع الحفاظ على الجهاز من التلف.

- عدم رش السائل على «الريموت»:

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثيرون هي الرش المباشر من السائل على «الريموت»، إذ يعرضه ذلك للتلف، لكن الأفضل تنظيفه بقماشة مبللة، مع فرك الجزء العلوي والسفلي بلطف، وعند تنظيف المناطق التي توجد بين الأزرار، يمكن الاعتماد على قطعة قطن أو مسواك أو هواء مضغوط، لضمان تنظيفها جيدًا.