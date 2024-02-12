«مياه دمياط» تدفع بسيارات متنقلة لخدمة المواطنين بالقرى والمدن

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط الدفع بسيارات متنقلة لخدمة المواطنين بالقرى والمدن والمراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها بدء من اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر فبراير الجاري وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية عصرا.

سيارات المياه المتنقلة تسهل الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشارت الشركة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الدفع بسيارات المياه المتنقلة يتم في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن ومواعيد سيارات المياه المتنقلة خلال الأسبوع الجاري

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عبر المنشور، الأماكن والمواعيد المقررة لتواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

** عزبة البرج - المثلث وذلك يومي الأحد والاثنين

** كفر البطيخ - ميدان الجمعية وذلك يومي الأحد والاثنين

** عزبة البرج - الشيخ درغام وذلك يوم الثلاثاء

** كفر البطيخ - اللضامين يومي الثلاثاء والأربعاء

** دمياط - ميدان الشهابية يوم الأربعاء

** دمياط - ميدان الساعة يوم الخميس

** دمياط - ميدان باب الحرس يوم الخميس

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة للعملاء

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير»، لافتا إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة لكبارالسن والعملاء، ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.