تراجع سعر طن الفول اليوم الاثنين 12-2-2024

تراجعت أسعار الفول في الأسواق اليوم الاثنين، ليسجل سعر الكيلو 57.85 جنيه متراجعًا بنحو 0.38 قرش، ليكون بذلك سعر الطن تراجع بما قيمته 380 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفول اليوم

وترصد السطور التالية سعر كيلو الفول اليوم الاثنين 12-2-2024، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو الفول المعبأ

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ إلى 57.85 جنيه، متراجعًا بنحو 0.38 قرش، مقارنة مع أسعار أمس 58.23 جنيه.

تراجع في أسعار السلع الغذائية

وتشهد الأسواق تراجعا في أسعار السلع الغذائية، نتيجة انهيار سعر الدولار بالسوق الموازية، على مدار الأيام الماضية.

وتراجع الدولار في السوق الموازية على مدار الأيام الماضية، من مستوى 70 جنيهًا، إلى مستويات متدنية وصل بها إلى نحو 50 جنيهًا تقريبًا.