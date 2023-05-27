نقيب الفلاحين يكشف أسعار الفول في الأسواق .. اعرف التفاصيل

يتساءل العديد من المواطنين باستمرار عن أنواع الفول المتوافرة في الأسواق، وأسعاره التي تختلف حسب المنطقة والجودة، ومن الممكن أن تتراجع أسعار الفول خلال الفترة المقبلة، ولكن يتوقف ذلك على عدة إجراءات، يجب أن تؤخذ من جانب الحكومة المصرية.

استقرار أسعار الفول في الأسواق

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن أسعار كافة أنواع الفول تشهد استقراراً في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، ويرجع سبب ذلك إلى اقتراب عيد الأضحي المبارك، مما يؤدي إلى تراجع إقبال المواطنين على شراء وتناول الفول.

وأضاف «أبو صدام» أن مبيعات الفول سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وصيام المسيحيين، وبعد انتهاء هذه المواسم عادت الأوضاع إلى طبيعاتها من ناحية معدل إقبال المواطنين على الشراء، كما أن الأسعار في الأسواق تختلف حسب النوع والمنطقة.

أسعار الفول بين 30 و32 ألف جنيه للطن

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة، يتراوح حالياً في الأسواق ما بين 30 ألف إلى 32 ألف جنيه، ويتراوح سعره في التجزئة ما بين 28 إلى 35 جنيها للكيلو، كما يتراوح طن الفول المستورد وعريض الحبة بين 25 ألف و26 ألف جنيه، ويباع في التجزئة بسعر 28 جنيهاً للكيلو.

وتابع «أبو صدام» أن تراجع أسعار الفول في الأسواق خلال الفترة القادمة يتوقف على ما إذا قامت الحكومة باستيراده من الخارج، أو تقوم بالضغط على السوق، لتخفيض الأسعار.