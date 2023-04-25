نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الفول في الأسواق.. وسعر الطن يصل لـ34 ألف جنيه

يشهد سعر الفول الفترة الراهنة تراجعا ملحوظا في الأسواق، نظرا لقلة الطلب على الشراء بعد انتهاء شهر رمضان وصيام لأقباط، كما من المتوقع انخفاض الأسعار مرة ثانية، بسبب بدء موسم الحصاد.

تراجع أسعار الفول الفترة الحالية

وقال الحاج أحمد سالم، أحد تجار البقوليات في تصريح لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفول شهدت أول أمس انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية حيث ارتفعت مبيعات الفول الفترة الماضية، ويرجع سبب ذلك إلى الإقبال على شراء وتناول الفول في شهر رمضان المبارك، وكذلك صيام الأقباط، الذي جاء تزامنا مع شهر رمضان هذا العام.

أسعار الفول في الأسواق

وفي السياق ذاته، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ«الوطن» إن الإقبال على شراء وتناول الفول بالتأكيد مستمر طوال العام، لكنه يزداد في شهر رمضان وصيام الأقباط، إذ أنّ هناك توقعات بتراجع سعر الفول بعد انتهاء شهر رمضان وفطار الأقباط، وبالفعل تراجع سعر الفول الفترة الحالية لقلة الإقبال على شرائة حاليا.

وأوضح أن أسعار الفول ستشهد انخفاضا مره أخرى مع بدء الحصاد، إذ بدأ الحصاد في الوجه القبلي بداية من أبريل الجاري ولكن بنسبة ضئيلة، وسجلت أسعار الفول الفترة الحالية تسجل 34 ألف جنيه للطن البلدي عريض الحبة، وسعر الكيلو 29 جنيها أما كيلو الفول الإنجليزي والأسترالي بلغ سعره 23 جنيها.