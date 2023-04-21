نقيب الفلاحين: توقعات بانخفاض أسعار الفول الفترة المقبلة

يعد الفول من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث يتم زراعته بكثرة في الأراضي المصرية، ويعتبر جزءًا أساسيًا من نظام الغذاء المصري التقليدي.

ويتم تداول الفول بشكل واسع في الأسواق المصرية، ويعد من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق المصرية المشهورة، مثل الفول المدمس والطعمية وغيرها.

تحسين التقنيات الزراعية

وتتوفر في السوق المصرية، أنواع مختلفة من الفول، مثل الفول المدمس والمجروش والأخضر وغيرها، وتختلف أسعار الفول بناءً على نوعه وجودته، وتتأثر أسعاره بعدة عوامل، مثل حجم الإنتاج والتوزيع والطلب المحلي والعالمي، وأسعار المحاصيل الزراعية الأخرى التي تستخدم في عملية الإنتاج.

ويرى العديد من الخبراء الزراعيين، أنّ هناك فرصًا كبيرة لتطوير إنتاج الفول في مصر، وذلك عبر تحسين التقنيات الزراعية والإنتاجية وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الفول في السوق المصرية والعالمية، وذلك نظرًا لأهميته الغذائية والثقافية في مجتمعات كثيرة، وهذا يجعل صناعة الفول في مصر مجالًا مهمًا للاستثمار والتطوير.

من جهته، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنّ أسعار الفول تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في الوقت الراهن، وذلك بعدما شهدت أسعاره عدة تقلبات بسبب زيادة الطلب على شرائه باعتباره وجبة أساسية في سحور رمضان.

سعر الفول يسجل 37 جنيها للكيلو

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر الفول البلدي يتراوح بين 36 و37 جنيهًا للكيلو بالنسبة للتجزئة، بينما يتراوح سعر الفول المستورد بالنسبة للتجزئة بين 23 و27 جنيهًا للكيلو، ويتم استيراده من دول ليتوانيا وإنجلترا وأستراليا.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أنّ هناك حجم طلب جيد على شرائه، ولا يوجد أي نقص به، وقاربنا على موسم الحصاد، ومن المتوقع أنّ تنخفض أسعار الفول خلال الفترة المقبلة لزيادة نسبة المعروض في الأسواق.