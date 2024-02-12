فوائد بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين.. أبرزها الحصول على سيارة 

تعددت فوائد بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص سواء أصحاب الإعاقات الشديدة أو بالغة الشدة أو البسيطة أو المتوسطة، وتيسير التعامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، كما عملت الوزارة، على توفير عدد من مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

التعيين ضمن نسبة الـ5%

أولى هذه الفوائد هي إمكانية الحصول على سيارة عقب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وأيضًا التعيين ضمن نسبة الـ5% في المؤسسات وفق طبيعة الإعاقة التي يعاني منها الشخص، حسب ما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أنّ البطاقة توفر خدمات متميزة لحامليها فهي الوسيلة الوحيدة التي يتعامل بها الشخص لدى أي مؤسسة.

ووفق خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، فإن فوائد بطاقة الخدمات المتكاملة تشتمل على إمكانية صرف أدوية ومكملات غذائية، فضلًا عن توفير كل الأدوات اللازمة للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يستكمل مراحل تعليمه دون أي معوقات: «في دمج في المدارس وللأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة، في خدمات كتير بموجب القانون واللوائح مكفولة لذوي الإعاقة كتخفيض المصروفات الدراسية حتى تكون مجانية وفقًا لظروف كل حالة».

تخفيض بنسبة 50% على تذاكر المترو والقطارات

وقال «خليل» لـ«الوطن»، إنّ أصحاب البطاقة يحصلون على تخفيض بنسبة 50% على تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية، فضلاً عن نسبة 5% من أي إعلان خاص بالوحدات السكنية تُعلنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرق ميسرة ومتاحة، أي في الأدوار الأرضية المجهزة برمبات وسندادت لذوي الإعاقة.

ويمكن أيضًا لأصحاب بطاقة الخطات المتكاملة، التشغيل ضمن نسبة الـ5% من مجموع العاملين في الهيئات التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر، موضحاً أنّ قانون سنة 2018، أتاح ميزة جديدة في هذا البند وهو التشغيل بنسبة 5% في أي منشأة يعمل بها أكثر من 20 عاملًا.