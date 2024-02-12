ضبط 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم في حملة رقابية على الأسواق بالمنوفية 

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، 27 شيكارة دقيق بلدي تمويني مدعم بمركز الشهداء، بعد تشكيل حملة تموينية بقيادة محمود جاب الله مدير إدارة الشهداء ومحمد عبد المقصود رئيس الرقابة.

ضبط 27 شيكارة دقيق

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1996 جنح الشهداء، وضبط عدد 9 جولات دقيق بلدي بغرض إعادة بيعها في لسوق السوداء، وكذلك تحرير المحضر رقم 1997 جنح الشهداء ضد مواطن من ناحية ساحل الجوابر مركز الشهداء لتجميع عدد 18 شيكارة دقيق بلدي وتم العرض علي النيابة.

استمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق

وجاءت الحملة الرقابية ضمن تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظا على حقوقهم ومصالحهم.