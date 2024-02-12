محافظ الشرقية يوجه بصرف مساعدات مالية لـ12 أسرة من الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 12 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية.

وأشار إلى أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ 2018 عامًا خاصًا لذوي الهمم في مصر، في خطوة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوي القدرات الخاصة، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والفقراء ضمن مبادرة «حياة كريمة».

صرف مساعدات مالية عاجلة لـ10 أسر

وخلال اللقاء، كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ10 أسر من الأكثر احتياجًا، التي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة، وتم إجراء الأبحاث الاجتماعية لها، وأسفرت عن استحقاقها لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء، تقدمت مواطنتان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهما، ليوجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهما الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

توفير وظائف لـ7 مواطنين

وفي سياق متصل كلف محافظ الشرقية، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ7 مواطنين من الراغبين في العمل، وكلف نائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمساعدة المواطنة «ه. ح .ع» لبدء مشروع خاص بها لمساعدتها في إعالة أسرتها وسداد ديونها، توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية.