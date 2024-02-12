وظائف خالية للمهندسين في الهيئة القومية للأنفاق.. التقديم ينتهي بعد 4 أيام

تستمر بوابة الوظائف الحكومية، استقبال طلبات التقديم لوظائف خالية للمهندسين في الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحاً أن آخر موعد للتقديم هو يوم 15 من شهر فبراير الجاري، مشدداً على جميع الراغبين في التقديم استيفاء الشروط المطلوبة.

تنوعت الوظائف لتشمل تخصصات مختلفة في الهندسة ما بين أبحاث تربة وإشارات واتصالات وميكاترونيك وومراقبة جودة، فضلاً عن كهرباء وطرق ومساحة وبحوث وتصميم معماري، وأوضح الجهاز في تقرير له، أنه يمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

اجتياز الاختبارات المقررة

واشترط الجهاز للقبول في هذه الوظائف اجتياز الاختبارات المقررة والتي تُعقد إلكترونيًا لضمان الشفافية الواضحة، فضلاً عن استيفاء الأوراق المطلوبة كشهادة التخرج وصور بطاقة الرقم القومي، وغيرها من الأوراق المدونة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف تتطلب المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالحاسب الآلي وتطبيقاته، فضلاً عن المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، فضلاً عن القدرة على العمل ضمن فريق العمل وتفعيل القرارات وحل المشكلات وتحمل المسئولية وسرعة الإنجاز.

الهيئة القومية للأنفاق

الهيئة القومية للأنفاق، تُنفذ مجموعة من المشروعات المهمة التي توفر آلاف فرص العمل، مثل مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يشتمل على 3 خطوط تُغطي مختلف المحافظات، ومشروع الخط الثالث للمترو «مرحلته الأخيرة»، فضلاً عن مشروعي مونوريل غرب وشرق النيل.