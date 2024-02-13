«الاجتماعي للتنمية»: تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القاهرة بـ265 مليون جنيه

كشف تقرير للصندوق الاجتماعي للتنمية، عن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في محافظة القاهرة، حيث بلغ 265 مليونا و955 ألفا و932 جنيها على مستوى المحافظة.

وأوضح التقرير، أنّ نسبة تمويل المشروعات الصغيرة 53% والمشروعات متناهية الصغر 47% وذلك من إجمالي حجم تمويل المشروعات، لافتا إلى أنّ عدد المقترضين الذكور 4977 والإناث 2012.

وبيّن التقرير عدد المشروعات المنفذة وهي 6989 مشروعا، وعدد من تم تعديل أوضاعهم وهم 317 حالة، إضافة إلى حجم تمويل المشروعات الصغيرة الذي بلغ 139 مليونا و994 ألفا و424 جنيها، وتمويل المشروعات متناهية الصغر 125 مليونا و961 ألفا و508 جنيهات.

قروض صندوق التنمية المحلية

وفيما يتعلق بقروض صندوق التنمية المحلية، ذكر التقرير أنّه لم يتم صرف قروض للمحافظة منذ عام 2010 من خلال الصندوق.

برنامج مشروعك

أما قروض برنامج مشروعك في القاهرة، أوضح التقرير أنّ عدد المشروعات المقدمة خلال آخر عام بلغ 582 مشروعا وتحت الدراسة 118 مشروعا، ومرفوض مشروعين، فضلا عن قبول 462 مشروعا، وفرص العمل التي تم توفيرها 3209 فرصة عمل على مستوى المحافظة من خلال برنامج مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة.