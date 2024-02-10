السفيرة عزيزة تكشف خريطة مسلسلات «المتحدة» في رمضان

قالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، إنه بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، متابعة: «إحنا دايمًا بنبقى في انتظار الأعمال الدرامية المختلفة اللي بتسلينا كل شهر»، هذا العام هناك منافسة قوية بين الأعمال التي ستعرض خلال شهر رمضان.

موسم رمضاني درامي كبير جدًا

وأضافت منصور، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، ويعرض على فضائية «DMC»، أن الشركة المتحدة أعلنت المسلسلات التي ستدخل السباق الرمضاني لهذا العام، وهذا ما يتم عرضه على شاشات الشركة، وعلى منصة «Watch It»، مستكملةً: «انتظروا موسم رمضاني درامي ومسلي كبير جدًا، وأهم ما في هذه المسلسلات هو رجوع الفنان الكبير يحيى الفخراني».

وتابعت: «عاد الفخراني خلال مسلسل اجتماعي إنساني اسمه «عتبات البهجة»، الجميع في انتظار مشاهدة هذا العمل وواثقين أنه سيكون أكثر من رائع، فالفنان يحيى الفخراني لم ولن يتكرر، وهو فنان من الدرجة الأولى، الجميع يشاهد مسلسلاته وأفلامه ولكن الفنان على المسرح شيء آخر».

الكوميديا في رمضان المقبل

واستكملت: «اعتادت الشركة المتحدة أن تبرز التنوع في الأعمال التي تقدم للمشاهدين، وهذا ما نراه في كل قنوات الشركة، فالكوميديا سيكون لها نصيب من خلال عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير للفنان أحمد مكي، ومسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم».