العلاقة بين الإصابة بفيروس سي وأورام الكبد.. صحة القليوبية توضح

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار مديرية الصحة بالمحافظة، في حملة للتوعية بخطورة السرطان من خلال المبادرة الرئاسية لمكافحة الأورام السرطانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، مشيرا إلى أن المديرية تناولت خلال الحملة التوعوية العلاقة بين الإصابة بفيروس سي وأورام الكبد.

حملة 100مليون صحة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، أن فيروس سي (C) من الفيروسات المنتشرة في مصر، والتي من مضاعفاتها حدوث تليف في أنسجة الكبد مما يتسبب في انتشار أورام الكبد بشكل كبير، مشيرا إلى أنه مع توافر حملة 100مليون صحة للسيطرة على فيروس سي أصبح متوفر علاجات حديثة على شكل أقراص، تسهل الشفاء وتقليل نسب الإصابة بشكل كبير.

نظام الحماية من أورام الكبد

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: «بعد العلاج من فيروس سي (C)، هناك دور مهم جدًا، يتمثل في اتباع نظام حماية دوري، ومتابعة دقيقة للحماية من سرطان الكبد، وذلك من خلال عمل اثنين من الأبحاث البسيطة كل 6 شهور».وأشار إلى أن هذه الأبحاث تتمثل في:

- تحليل دلالات الأورام الألفا فيتوبروتين.

- وعمل سونار.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الإجراءات والتحاليل المشار إليها رغم بساطتها لكنها مهمة في كشف أورام الكبد في وقت مبكر، وبالتالي تتوافر حلول كثيرة للتعامل معها، مثل:

- التردد الحراري

- المايكرويف

- الجراحة

- زراعة الكبد حتى نتخلص من المرض في مراحله المبكرة ونضمن نسب شفاء أعلى بكثير تحت شعار «صحتك قرارك وبإيديك تعيش بصحة».