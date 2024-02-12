أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة المنوفية.. تخفيضات على السلع

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة المنوفية، بجميع المراكز تمهيدا لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة، وتوفر المعارض سلعًا غذائية عديدة ومتنوعة بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيفًا عن كاهلهم.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة المنوفية

وقال أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة المنوفية، ستفتتح بالكامل في 15 فبراير الجاري، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع الغذائية.

مركز شبين الكوم

1- معرض بأرض عمر أفندي

2- معرض أمام المسجد العباسي

3- معرض وشادر نقيب الفلاحين في أرض المهبط

4- منفذ ومعرض جاويش في الحي الشرقي

5- منفذ الوعد في مبنى تحسين البيئة

6- منفذ ومعرض أبو شخاط في الحي الشرقي

7- معرض ومنفذ شبين بحوار مسجد أبو بكر

مركز الباجور

8- معرض بحوار مجلس مدينة الباجور

9- معارض بقرية بهناي

10- معرض بقرية أبشيش

مدينة السادات

11- معرض بمدينة السادات

12- معرض بكفر داود

13- معرض بالخطاطبة

مركز قويسنا

14- معرض بأرض الأقباط أمام موقف شبين

15- معرض هايبر البركة بشارع المعهد الجديد

مركز بركة السبع

16- معرض بركة السبع في شارع عبدالمنعم رياض

17- معرض بركة السبع خلف مساكن الوحدة المحلية

مركز تلا

18- معرض بندر تلا شارع عمارة

19- معرض بندر تلا أمام مركز الشرطة

20- معرض بندر تلا أمام المطافي

21- عدة معارض في الوحدات المحلية

مركز أشمون

22- معرض بندر أشمون شارع أسماء بنت أبي بكر

23- معرض بندر أشمون شارع الروضة

24- معرض بندر أشمون شارع بورسعيد

25- معرض أشرف الجمصي في سبك الأحد

26- معرض سنتريس في شارع أسامة أبو هاشم

27- معرض شطانوف

28- معرض طهواي

مركز الشهداء

29- معرض بندر الشهداء شارع طلعت حرب

30- معرض مجلس المدينة

31- هايبر الوكيل شارع بور سعيد

32- هايبر الماسة شارع مركز الشرطة

34- معرض أيمن الرفاعي بجوار موقف مصر

مركز منوف

35- معرض بجوار مجلس المدينة

36- معرض الحشاشة بجوار مدخل المرور

37- معرض بندر منوف شارع عبدالله النديم

مدينة سرس الليان

38- معرض مدينة سرس الليان