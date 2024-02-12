بتخفيضات تصل لـ30%.. استعدادات مكثفة لمعارض أهلا رمضان في جنوب سيناء

أعلنت مديرية التموين في محافظة جنوب سيناء، عن الاستعداد المكثف من أجل افتتاح معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء، إذ جرى توفير عدد من المعارض في مختلف المراكز التابعة للمحافظة.

معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء

وأشارت مديرية التموين في محافظة جنوب سيناء إلى أنه جرى الاستعداد من خلال تحديد أكثر من معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء في مراكز مختلفة منها كالآتي:

- معرض أهلا رمضان في طور سيناء بجوار مدرسة علي مبارك الابتدائية.

- معرض أهلا رمضان في قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

- معرض أهلا رمضان في شرم الشيخ في حي النور.

- معرض أهلا رمضان في السوق التجاري القديم.

- معرض أهلا رمضان في رأس سدر أمام المدرسة الثانوية العسكرية.

- معرض أهلا رمضان في رأس سدر في منطقة أبو صوير.

تخفيضات معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء

وأشارت مديرية التموين في جنوب سيناء أنه يجرى توفير عدد من السلع الغذائية المختلفة مع ياميش رمضان ولحوم ودواجن بتخفيضات تصل لـ30% في مختلف المعارض المحددة وسيكون الافتتاح 15 فبراير الجاري.