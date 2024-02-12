رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بتخفيضات تصل لـ30%.. استعدادات مكثفة لمعارض أهلا رمضان في جنوب سيناء

كتب:

آية حسنين
03:18 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
معرض أهلا رمضان - أرشيفية

معرض أهلا رمضان - أرشيفية

أعلنت مديرية التموين في محافظة جنوب سيناء، عن الاستعداد المكثف من أجل افتتاح معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء، إذ جرى توفير عدد من المعارض في مختلف المراكز التابعة للمحافظة.

معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء

وأشارت مديرية التموين في محافظة جنوب سيناء إلى أنه جرى الاستعداد من خلال تحديد أكثر من معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء في مراكز مختلفة منها كالآتي:

- معرض أهلا رمضان في طور سيناء بجوار مدرسة علي مبارك الابتدائية.

- معرض أهلا رمضان في قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء. 

- معرض أهلا رمضان في شرم الشيخ في حي النور.

- معرض أهلا رمضان في  السوق التجاري القديم.

- معرض أهلا رمضان في رأس سدر أمام المدرسة الثانوية العسكرية. 

- معرض أهلا رمضان في رأس سدر في منطقة أبو صوير.

تخفيضات معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء

وأشارت مديرية التموين في جنوب سيناء أنه يجرى توفير عدد من السلع الغذائية المختلفة مع ياميش رمضان ولحوم ودواجن بتخفيضات تصل لـ30% في مختلف المعارض المحددة وسيكون الافتتاح 15 فبراير الجاري.

اقرأ المزيد:

انطلاق معرض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة.. 15 فبراير

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30%

بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» في الفيوم (صور)

بتخفيضات كبيرة.. افتتاح 43 معرض أهلا رمضان في المنوفية 15 فبراير

الإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

تفاصيل معرض أهلا رمضان 2024 قبل انطلاقه.. طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة
بقلم آية حسنين