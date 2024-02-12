نسمة محجوب تطرح أغنية حبيتك بمناسبة الفالنتاين

طرحت نسمة محجوب، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة «حبيتك» على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومحطات الراديو، من كلمات رمضان محمد وألحان شريف بدر وتوزيع الأردني عبادة كيو، وهو من إخراج إبراهيم عزت، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وحرصت نسمة على الظهور في الفيديو كليب بألوان مبهجة تتناسب مع أجواء عيد الحب، كما ظهرت بلوك مختلف ومميز.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة من النشاط الفني إذ تستعد لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة المقبلة، كما أحيت عددا من الحفلات الغنائية وتعاقدت على مجموعة أخرى من الحفلات.

وتقول كلمات الأغنية

قولى بحبك سمعهالى .. ده انت كل مابتقولهالى

عينى بتقولك عيدهالى

ده انت معاك

صدقت ان انا فعلا حبيت .. وبدأت أتخيل عيلة وبيت

ما انا اصلى لقدام بصيت

وأنا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش ازاى او ليه .. وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا .. واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه

أيوه بعيشلك كل حياتي .. ده انت حبك بالنسبالى

هو الدنيا واحلى ليالى

بشوفها معاك

سيبنى حبيبي معاك ما خلاص .. لمست بقلبى معاك احساس

بينسينى الكون والناس

وانا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه .. وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا .. واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه