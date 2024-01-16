«تعليم السويس»: التحقيق مع طالبين لاستخدامهما الهاتف المحمول داخل اللجان

أحال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، طالبين بالصف الثاني الإعدادي إلى الشؤون القانونية، بعد ضبطهما وهما يستخدمان الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية.

مواجهة الغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس، أن الحرص على النظام وتكافؤ الفرص من الأساسيات التي تعمل المديرية على تحقيقها، حيث شدد وكيل الوزارة على التصدي للغش بكل أساليبه حال ثبوته.

وأهابت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس بالطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بعدم اللجوء إلى الغش بأي وسيلة من الوسائل.

ووجه مدير مديرية التعليم إدارة الأمن بتوزيع عصا الكشف عن المعادن والأجهزة الإلكترونية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تبدأ أعمالها صباح غد الأربعاء.