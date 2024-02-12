8 خطوات للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية.. تجنب الحرائق والماس
كتب:
صفية النجار
07:53 م | الإثنين 12 فبراير 2024
مخاطر الدفاية الكهربائية
يكثر استخدام الدفاية الكهربائية في فصل الشتاء، خاصة مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، إلا أنها تنطوي على مخاطر يجب الحذر منها.
8 خطوات للحماية من مخاطر الدفاية
حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 8 خطوات للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية وهي كالآتى:
1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار، حال وجود ماس كهربائى.
2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.
6- عدم استعمال الدفاية كآداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.
7- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث، خاصة الخزانات والطاولات القابلة للاشتعال.
8- ألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الأقل.
نصائح لترشيد الكهرباء عند شراء دفاية
عند شراء دفاية كهربائية جديدة، يمكنك ترشيد استهلاك الكهرباء باتباع الخطوات الآتية:
1- ينصح بشراء الدفاية المشعة وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك لكونها لا تستهلك كهرباء بكثرة.
2- احرص عند شراء دفاية كهربائية على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.
3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية.
4- ينصح بضبط الدفاية الكهربائية على درجة حرارة متوسطة من لترشيد استهلاك الكهرباء.