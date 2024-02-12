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8 خطوات للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية.. تجنب الحرائق والماس

كتب:

صفية النجار
07:53 م | الإثنين 12 فبراير 2024
مخاطر الدفاية الكهربائية

مخاطر الدفاية الكهربائية

يكثر استخدام الدفاية الكهربائية في فصل الشتاء، خاصة مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، إلا أنها تنطوي على مخاطر يجب الحذر منها.

8 خطوات للحماية من مخاطر الدفاية

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 8 خطوات للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية وهي كالآتى:

1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار، حال وجود ماس كهربائى.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

6- عدم استعمال الدفاية كآداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث، خاصة الخزانات والطاولات القابلة للاشتعال.

8- ألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الأقل.

نصائح لترشيد الكهرباء عند شراء دفاية

عند شراء دفاية كهربائية جديدة، يمكنك ترشيد استهلاك الكهرباء باتباع الخطوات الآتية:

1- ينصح بشراء الدفاية المشعة وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك لكونها لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- احرص عند شراء دفاية كهربائية على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية.

4- ينصح بضبط الدفاية الكهربائية على درجة حرارة متوسطة من لترشيد استهلاك الكهرباء.

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بقلم صفية النجار