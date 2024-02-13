احذر أضرارها.. عادة خطيرة يفعلها كثيرون عند تحضير الطعام

يعتمد البعض على استخدام الأكياس البلاستيكية بكثرة عند تخزين الأطعمة في الثلاجة بعد طهيها، ومن ثم إحضارها عند الحاجة ووضعها في الماء الساخن لتسييح الطعام بشكل سريع، إلا أن ذلك يُعتبر من العادات الخاطئة التي تأتي على الصحة بتأثيرات سلبية كثيرة.. فما هو الضرر الذي ينتج عن هذه العادة؟

عادة خطيرة يفعلها كثيرون في تحضير الطعام

تكمن خطورة الاعتماد على الأكياس البلاستيكية في تخزين الطعام بعد طهيه أو حتى تسييحه في حال كان مثلجًا، أنه عند تعريض الأكياس البلاستيكية للسخونة يحدث انفراد لبعض المركبات الضارة من البلاستيك، وبالتالي تفاعلها مع الطعام، ما يؤدي إلى التأثير السلبي على الجسم، بحسب توضيح الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن».

أضرار الأكياس البلاستيكية

وتتسبب هذه المركبات الضارة في حال تفاعلها مع الطعام ودخولها إلى الجسم في التأثير السلبي على الجسم بشكل عام من خلال إلحاق الضرر بالخلايا المختلفة وبالتالي أعضاء الجسم بالكامل: «أي سخونة مع البلاستيك غير مقبولة، لأنها مُضرة جدًا للصحة».

كيفية الاستفادة من الأكياس البلاستيكية في تخزين الطعام

ولأن الأكياس البلاستيكية تعد الخيار الأفضل لربات البيوت في تخزين الأطعمة في الثلاجة؛ إذ لا تأخذ حيزًا كبيرًا، وأيضًا تساعد في تقسيم كمية الطعام، فيمكن استخدامها للاستفادة منها، وفي الوقت ذاته تجنب أضرارها من خلال ترك الطعام بعد طهيه حتى يبرد ويصبح في نفس درجة حرارة الجو، ومن ثم وضعه في الأكياس البلاستيكية وتخزينه: «كمان لما نيجي نطلع الأكل من التلاجة علشان نحضره، الأفضل إننا نطلعه قبل تحضير الأكل بوقت كافي علشان يلحق يفك براحته من غير الاعتماد على المياه السخنة»، وفقًا لـ«الحوفي».