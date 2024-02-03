حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات.. ارتفاع درجات الحرارة

كشفت غرفة عمليات المحافظات، عودة ظاهرة الشبورة الجوية خلال الأيام المقبلة، وذلك تزامنًا مع انكسار موجة البرد التي تضرب البلاد، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بداية من الاثنين المقبل، ومع صباح الثلاثاء، ستغطي الشبورة، الطرق الزراعية ناحية الوجه البحري.

طقس الأيام المقبلة في المحافظات

وحذرت غرفة العمليات بالمحافظات، قائدي المركبات على الطرق الزراعية، بداية من الثلاثاء المقبل، من السير بسرعة مع وجود شبورة مائية، خوفًا من الحوادث نظرًا لانعدام الرؤية، فيما أكدت أنه خلال الأيام المقبلة، سوف تتكاثر الثلوج في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.

ارتفاع الحرارة في الأيام المقبلة

واعتبارًا من الاثنين المقبل، سيكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا في محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ومع طقس الثلاثاء، تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما ستسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبحسب غرفة عمليات المحافظات، فإن طقس أيام الأربعاء الخميس والجمعة، سيشهد تكّون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.