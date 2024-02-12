وكيل «إسكان النواب»: وزارة الزراعة ستحدد الأحوزة العمرانية الجديدة

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الضوابط الخاصة بالتصالح في المباني الخارجة عن الحيز العمراني، مؤكدا أن المباني القريبة من الأماكن السكنية سيتم التصالح عليها.

تحديد الأحوزة العمرانية

وأشار «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن وزارة الزراعة هي التي ستحدد الأحوزة الجديدة وتسلمها للمحافظات لعدم التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف «شكري»، أنه سيتم التصالح على المباني القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقا لآخر تصوير جوي حتى 15 أكتوبر الماضي.

وتابع النائب طارق شكري، قائلا «قبل شهر رمضان ستكون اللائحة التنفيذية موزعة على الإدارات والوحدات المحلية، ووزارة الإسكان قامت بمجهود كبير خلال شهر يناير الماضي لإنهاء بنود اللائحة المرنة؛ لخدمة المواطنين وإنهاء ملف التصالح».