انطلاق مبادرة رواد النيل لتأهيل الطالبات إلى سوق العمل في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، انطلاق مبادرة رواد النيل اليوم، وهي مبادرة البنك المركزى المصري، من مدرسة الإلكترونية بنات بإدارة غرب المنصورة.

مبادرة رواد النيل بالدقهلية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى أنه يجري تعريف الطالبات بسوق العمل ومساعدتهم في التفكير وتنفيذ مشروع جديد، من خلال توعيتهن بأهمية عمل دراسة الجدوى وكيفية إدارة المشروعات.

ولفت إلى أنّ المبادرة جاءت بإشراف الدكتور محمد حسن مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، بديوان الوزارة، ودكتورة هبة البيلي مدير إدارة شؤون المرأة بديوان عام محافظة الدقهلية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية.

تعليم الفتيات كيفية بدء مشروع ناجح

وأكد سعي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، للتعاون من أجل تنفيذ المبادرة واستفادة أكبر قدر من الفتيات وعمل المشروع الخاص بهن، مشيرا إلى حرص المبادرة على مساعدة الفتيات في إنجاح الفكرة والمشروعات الخاصة بهن في مختلف المجالات.