تنظيم ورش لتمكين المرأة ضمن مبادرة رواد النيل بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنظيم ورش تدريبية لتمكين المرأة في الدقهلية، وفقا لمبادرة رواد النيل، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصاديا واجتماعيا، التابعة للبنك المركزي، بمشاركة التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

تمكين المرأة في مبادرة رواد النيل بالدقهلية

أشار في بيان، إلى أن ورش تمكين المرأة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، من خلال بناء الإنسان وتوعيته وتثقيفه بكل القضايا وكيفية التعامل معها بالإيجابية المطلوبة، لتحقيق التنمية الشاملة.

وجاءت الورش التي تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا، لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية، ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح، لرفعة شأن الوطن.

وأوضحت الدكتوره هبه البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه جرى التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومركز تطوير الأعمال بالبنك الاهلي المصري، لتنفيذ خطه نصف سنوية بكل مراكز المدن والأحياء، لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات في سن العمل، من مبادرة رواد النيل.

وجرى تنفيذ 2 ورشة عمل بمركز المنزلة ومركز الجمالية، واستهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظه الدقهليه من مكلفات الخدمه العامه والرائدات الريفيات ويجري استكمال تنفيذ خطه عمل الإدارة النصف سنويه لتشمل كل مراكز المحافظة.