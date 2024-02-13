إسرائيل تفشل في إدخال كلية إدارة الأعمال بها ضمن أفضل 100 في العالم

سجل التعليم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فشلا جديدا بعدم دخول أي من كليات إدارة الأعمال بها إلى قائمة أفضل 100 كلية إدارة حول العالم.

واحتلت كلية وراتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا المركز الأول، بحسب موقع «كالكليست» الإسرائيلي، وحصلت من قبل نفس الجامعة على المركز الأول في عام 2022.

المراكز الأخرى

جاء معهد إنسياد في فرنسا في المركز الثاني، تلته جامعة كولومبيا في نيويورك في المركز الثالث، وSDA Bocconi في ميلانو في المركز الرابع، ومدرسة إدارة الأعمال IEDE في برشلونة في المركز الخامس.

وتتكون بقية المراكز العشرة الأولى، من كلية كيلوج بجامعة نورث وسترن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التي تتقاسم المركز السادس، وكلية لندن للأعمال في المركز الثامن، وكورنيل وجامعة شيكاغو في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

صعوبة العثور على عمل

ومع ذلك، يتم نشر التصنيف في وقت يواجه فيه الخريجون صعوبة في العثور على عمل، على خلفية التخفيضات الأخيرة في شركات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا، وعدم اليقين العام الذي يميز الاقتصاد العالمي.

انخفاض معدل التوظيف

وبناء على ذلك، انخفض معدل توظيف خريجي الشهادات بعد ثلاثة أشهر من التخرج في المدرسة المصنفة إلى معدل متوسط ​​قدره 89%، مقارنة بـ 93% في العام السابق. وفي الوقت نفسه، فإن الطلب على الدرجة آخذ في التناقص أيضا.

وفقًا لآخر استطلاع أجراه مجلس القبول لدرجة الماجستير في الإدارة، في عام 2023، كان هناك انخفاض بنسبة 5% في التسجيل للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وتفضيل البدائل الأكثر مرونة.

المركز الأول حسب الأبحاث

احتلت وارتون المرتبة الأولى في فئة الأبحاث، التي تم قياسها من خلال المنشورات الأخيرة لأعضاء هيئة التدريس في المجلات الأكاديمية الرائدة.

أعلى متوسط راتب

وفي فئة أعلى متوسط ​​للراتب، احتلت وارتون المرتبة الثالثة بمتوسط ​​راتب قدره 245.772 دولارًا بعد ثلاث سنوات من التخرج. احتل خريجو جامعة ستانفورد المرتبة الأولى في هذه الفئة بمتوسط ​​​​راتب قدره 250.650 دولارًا، وخريجو جامعة هارفارد في المرتبة الثانية براتب 246.509 دولارًا.

ومع ذلك، تم تسجيل أكبر زيادة في الراتب منذ بداية الدراسة وحتى ثلاث سنوات بعد الانتهاء منها في الكلية الهندية لإدارة الأعمال (ISB) في الهند، وفي مؤسستين صينيتين: فودان وجامعة شنجهاي.

وفي فئة القيمة مقابل الرسوم الدراسية، احتلت جامعة جورجيا المرتبة الأولى، تم حساب هذه الفئة بقسمة متوسط ​​راتب الخريج بعد ثلاث سنوات من التخرج على التكلفة الإجمالية للدرجة.