خروجة على قد الإيد.. إقبال الأهالي على ممشى كورنيش الدقهلية رغم التقلبات الجوية

يقبل كثير من المواطنين على كورنيش وممشى المنصورة، بحديقة شجرة الدر بمحافظة الدقهلية من أجل التنزه وقضاء وقت مميز، بتكلفة بسيطة.

إقبال على ممشى المنصورة داخل حديقة شجرة الدر

ولم تؤثر التغيرات الجوية على ملامح الخروجة والفسحة الخاصة بالمواطنين، إذ شهد كورنيش النيل بحديقة شجرة الدر إقبالا كثيفا من المواطنين، وقال محمد السعيد من الدقهلية لـ«الوطن» إنه اصطحب أسرته من أجل التنزه: «المكان رائع واعتادنا على التوافد عليه في كل حين».

وأكد أنه قرر أن يخرج رفقة أسرته اليوم على الرغم من الطقس غير المستقر: «تغيرات الجو مش حاجز بالعكس الخروجة بتكون حلوة في الشتاء وأجمل، تخيل تكون قاعد على النيل وشايف الميه والخضرة أمامك».

وأكدت مها السيد ابنة الدقهلية لـ«الوطن»، أنها قررت التوجه إلى الممشى باعتباره خروجة بسيطة: «خروجة على قد الإيد وفي نفس الوقت نستمتع بالجو أنا وأصحابي، ونعيش لحظة الغروب في مكان رائع».

وأوضحت السيدة إبراهيم صاحبة الـ45 عاما، أنها تأتي إلى الكورنيش من أجل الاستمتاع بكوب من الشاي، وتبادل الحوار مع شقيقتها: «حد يسيب الجمال ده الهبة العظيمة من ربنا ويقعد في البيت طبعا لا، واتعودت كل ما ازهق واحب أقابل أختي، نتقابل هنا مكان جميل ومبهج».