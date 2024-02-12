«الأرصاد»: تقلبات جوية تبدأ مساء غد الثلاثاء وتستمر لنهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي نشهدها اليوم وغدا.

الشبورة المائية خفيفة وكثافتها غير مرتفعة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، إلى أن استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الصحراوية والأماكن المكشوفة، والتي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وأوضحت أن الشبوبة المائية ستسبب انخفاض للرؤية الأفقية على بعض الطرق، لكنها خفيفة وكثافتها غير مرتفعة، ولن تؤثر بشكل كبير على الرؤية على الطرق، وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، لكن درجات الحرارة ستظل مرتفعة بفضل تعرضنا للكتل الهوائية الصحراوية.

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

ولفتت الدكتورة منار غانم، إلى أنه بدءا من مساء غد الثلاثاء، نشهد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ويبدأ منخفض جوي متعمق بطبقات الجو العليا، يؤثر على حالة الطقس، وتنخفض درجات الحرارة فترة النهار وفترات الليل، ونعود للأجواء الشتوية المائلة للبرودة فترة النهار وشديدة البرودة فترة الليل، بجانب نشاط للرياح بمعظم أنحاء الجمهورية، ما يزيد شعورنا بانخفاض قيم درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من الممكن أن يؤثر نشاط الرياح على البحر المتوسط، وحركة الملاحة البحرية، خاصة يوم الأربعاء المقبل، بجانب سقوط الأمطار المتوسطة التي قد تؤثر على أنشطة بعض المحافظات.