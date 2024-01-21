3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. تقلبات جوية وطقس غير مستقر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 22 يناير 2024 إلى السبت 27 يناير 2024، وحذرت من حدوث 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، غدًا.

وذكرت هئية الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة الطقس غدًا، فإنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد وباردًا على باقي الأنحاء.

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

وحذرت الهيئة من التقلبات الجوية، غدًا، حيث يسود طقس غير مستقر يبدأ من غرب البلاد يوم الاثنين يمتد إلى باقي الأنحاء اعتبارا من الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يصاحب الطقس غير المستقر أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5:40 درجة مئوية، ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا، حيث تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 % تقريبا، تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشرقية تكون خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

رياح شديدة وأمطار واضطراب حركة الملاحة

وتابعت الأرصاد الجوية من بين الظواهر الجوية التي تضرب البلاد غدا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن ثالث الظواهر الجوية التي تضرب البلاد غدًا، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج يترواح من 3 إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة غدا العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالأتي:

القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 28 درجة والصغرى 16.

- شمال الصعيد، العظمى 22 درجة والصغرى 9.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.