طوارئ في محافظات وجه بحري ومدن القناة.. وتحذيرات من تقلبات جوية وأمطار

أطلقت غرف عمليات الأزمات والطوارئ في محافظات الوجه البحري، وشمال وجنوب سيناء، ومدن القناة، تحذيرات للسكان من تعرض تلك المحافظات لظواهر جوية شديدة خلال الأيام المقبلة.

وتضمّنت التحذيرات هطول أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وشمال وجنوب سيناء، ومدن القناة، بداية من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع، فضلا عن انتشار موجة طقس شديد البرودة على أغلب المحافظات، وحالة من الصقيع، خاصة على محافظات الوجه البحري، إضافة إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى في بعض المحافظات إلى 9 درجات مئوية.

وأكدت غرف العمليات أنّ حدّة موجات البرد القارس تشتد مع دخول ساعات الليل، وتنخفض تدريجيا مع الساعات الأولى من الصباح.

كما حذّرت غرف العمليات من نشاط كبير لحركة الرياح على السواحل الشمالية، ومدن القناة، وجنوب وشمال سيناء، يوم الثلاثاء والأربعاء، مع فرص سقوط الأمطار بغزارة خلال ساعات النهار والليل.

وأشارت غرف العمليات إلى أنّ نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة قد يؤثر على مرضى الحساسية، كما سيؤدي إلى ارتفاع نسبي في حركة الأمواج داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، لتصل إلى مترين ونصف، ما قد يؤثر على حركة الصيد.

وشددت غرف العمليات على ضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة على المدن الساحلية القريبة من مياه البحر الأبيض المتوسط.