«الري» تخصص 10 مليارات جنيه لإحلال وتجديد المنشآت المائية

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات، وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، فضلا عن تنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى بإستثمارات 12.20 مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حاليا بتكلفة 1.20 مليار جنيه.

وأضاف أنه جرى حصر كل المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي 47 ألف منشأة، وتصنيفها طبقا لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، إذ صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ 10 مليارات جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جدا.

تأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات

وفي مجال تأهيل محطات الرفع جرى تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 6.40 مليار جنيه لحسم مشكلات الري في بعض النقاط الساخنة ،مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 45 محطة لخدمة زمامات 1.70 مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ 4 محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.

وفى مجال تأهيل الترع، جرى الانتهاء من تأهيل 7500 كيلو متر من الترع وجاري العمل في 2600 كيلو متر وجاري، طرح 1600 كيلو متر أخرى من الترع، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادى لتأهيل الترع، ودراسة سُبل إستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل.

تقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث

وفي مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري، جرى دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وجرى مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، كما جرى تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على 10 سنوات بدون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الري بالغمر في هذه الأراضي.