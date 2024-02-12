«الري»: 268 مشروعا لحصاد مياه الأمطار في الصعيد

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أنَّه سوف يتمّ تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات، كما سيتمّ حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة بإجمالي أطوال 14 كيلومترا، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

تدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالي 147 قطعة أرض

وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شاركت وزارة الري بتأهيل 3121 كيلومترا من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالي 147 قطعة أرض بمساحة 1004 أفدنة لإقامة 188 مشروعا خدميا عليها.

وفي مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الامطار .. تم تنفيذ 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بتكلفة 1.68 مليار جنيه وجاري تنفيذ 70 عملا صناعيا بتكلفة 1.33 مليار جنيه ومستهدف 69 عملا صناعيا بتكلفة 4.61 مليار جنيه، وتم تنفيذ 1359 عملا صناعيا بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة 5 مليارات جنيه وجار تنفيذ 20 عملا صناعيا بقيمة 480 مليون جنيه ومستهدف 20 عملا صناعيا بتكلفة 5.60 مليار جنيه.

تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا وبتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه

وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، وتمّ تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا وبتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه، واكتساب مساحات من الأراضي تصل إلى 1.80 مليون متر مربع.