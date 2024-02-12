وزير الري: نفذنا مشروعات بـ261 مليار جنيه خلال 10 أعوام

أكّد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنَّ المشروعات التي تنفيذها في مجال المياه تحت قيادة الرئيس السيسي خلال العشرة أعوام الماضية بلغت 2353 مشروعًا بتكلفة 261 مليار جنيه، وذلك على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

مشروعات بـ100 مليون دولار في دول حوض النيل

أضاف أنَّ مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل التي تم تنفيذها في العديد من الدول الأفريقية، بلغت تكلفتها 100 مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات لـ1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.

وأشار إلى مجهودات مصر على المستوى الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنوياً تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهى المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهذه المجهودات التي استمرت خلال فعاليات COP28.

مصر شاركت بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

ولفت إلى أنَّ مصر شاركت بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد بنيويورك خلال شهر مارس 2023، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة، كما تقوم مصر حالياً كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع كل الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل.