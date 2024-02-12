بعد نشاط الأتربة بسبب كتل هوائية تضرب البلاد.. نصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

شهدت حالة الطقس ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة، اليوم، عن الأيام الماضية، وكان الطقس دافئا خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، وحذرت هيئة الطقس من الأيام المقبلة، وهو ما أثار خوف الأمهات على أبنائهن، واستدعى أن نقدم لكم من خلال «الوطن»، نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة، ومعرفة سبب الارتفاع المفاجئ وحالة طقس الأيام المقبلة وتأثيرها على الصحة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هيئة الأرصاد توقعت ارتفاع درجات الحرارة اليوم، وبالفعل سجلت العظمى ما بين 24 - 25 ووصلت إلى 29 درجة على جنوب الصعيد، وهذه كانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة اليوم تحديدًا التأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية أو جنوب الصحراء الغربية، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهي عوامل أدت إلى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الكتل الهوائية أو التغيرات المفاجئة في الجو قد تؤثر على الصحة، خاصةً على أصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يجب الحذر: «التغيير المفاجئ في درجات الحرارة بيأثر على الصحة بالفعل، لكن الارتفاع في حدود درجات الحرارة العادية، فهو لازم نبعد عن استنشاق الرئة للأتربة أو الهواء عشان متوصلش للرئة وتأثر عليها».

طقس الأيام المقبلة

وأوضح «القياتي»، أنه بدايةً من الغد سيبدأ دخول كتل هوائية شمالية باردة بشكل تدريجي ستؤثر على السواحل الشمالية الغربية للجمهورية: «وبدخول يوم الأربعاء هتأثر على كافة مناطق الجمهورية، عشان كده نتوقع حالة جوية غير مستقرة من يوم الأربعاء، أبرز عناصرها انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح، وده هيزود من تاني الإحساس ببرودة الطقس».

حالة الأمطار

وأكد أن هناك وجودا لتساقط الأمطار تصل إلى درجات متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ستكون أقل شدة، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة ومستمر بشكل خفيف.

ومن جانبه أضاف «الحداد»، أن يجب توخي الحذر بشأن تأثير حالة الطقس على الصحة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

- استخدام معقم اليدين.

- تناول الأطعمة المغذية.

- ارتداء الملابس القطنية.

- الابتعاد عن مصادر الأدخنة والأتربة والهواء الشديد.

- الحذر من مسببات الحساسية.

- إذا لزم الأمر التوجه إلى الطبيب وضرورة تناول الأدوية الموصوفة طبيًا.