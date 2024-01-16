البديل الأفضل لـ«شهادة 27%».. ماذا تعرف عن أذون الخزانة المصرية؟

الشهادات الجديدة مدة العام ذات العائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، تعتبر الأعلى في تاريخ البنوك المصرية، وتم طرحها من أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، ولكن ربما لا يعلم الكثير من المواطنين عن أذون الخزانة المصرية التي تصرف عائد مدفوع مقدمًا خلال 24 ساعة، وتعد بديلا استثماريا مضمونا مثل الشهادات، ويصفها الخبراء المصرفيون بأنها يمكن أن تكون الأفضل لعدد كبير من الأشخاص عن الشهادات.

ماذا تعرف عن أذون الخزانة المصرية؟

شرح الخبير المصرفي ماجد فهمي، الفرق بين أذون الخزانة المصرية والشهادات، في تصريحات لـ«الوطن»، ولكن في البداية يجب معرفة أن أذون الخزانة المصرية هي أدوات دين قصيرة الأجل، إذ أن وزارة المالية توكل المركزي المصري على طرحها وإدارتها بالنيابة عنها، لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة سواء الأجور أو الدعم والحماية الاجتماعية.

وأذون الخزانة يتم طرحها بنظام المزاد، من خلال عروض مقدمة من البنوك أو الشركات ويوافق المركزي على سعر محدد من الفائدة التي تكون بشكل مستمر أعلى من الشهادات البنكية والودائع، ويتم طرحها مرتين كل أسبوع الأحد والخميس.

وتتوفر أذون الخزانة بـ4 آجال ومدد قصيرة وهم 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وعام، بخلاف الشهادات التي تكون مدتها طويلة لا تقل عن 3 سنوات، وشراء أذون الخزانة يكون بـ25 ألف جنيه أو مضاعفات هذا المبلغ والعائد مدفوع مقدمًا خلال 24 ساعة، أي أن يمكن للشخص الحصول على الأرباح والاستثمار في شيء آخر مثل الذهب على سبيل المثال، وفقًا لوصف الخبير المصرفي.

الفرق بين الشهادات وأذون الخزانة

وأوضح «فهمي»، أن الفرق بين الشهادات الادخارية وأذون الخزانة، أن الشهادة يتم طرحها من البنوك المصرية ولا يكون عليها ضرائب، أما الثانية يطرحها المركزي نيابة عن المالية، وتطبق 20% ضريبة من العائد عند موعد الاستحقاق.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن أغلبية الشهادات لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء ويتم خصم جزء من العائد حسب سعر الاسترداد لكل بنك، ولكن أذون الخزانة يمكن الاسترداد في أي وقت من خلال التقدم للبيع.

وسعر الفائدة على أذون الخزانة يتغير بشكل مستمر وغالبًا يكون أعلى من الشهادات الادخارية، إذ أنها حاليًا بـ27.7%.