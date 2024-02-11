البنك المركزي يصدر تعليمات عاجلة للبنوك بشأن البطاقات خارج مصر.. عاجل

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات إلى كافة البنوك المصرية، اليوم الأحد، بضرورة التزام العملاء بضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خلال السفر بالخارج.

وأشار البنك المركزي، في توجيهاته، إلى الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023 عن ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، والذي تم بموجبه إرساء قواعد وتحديد الاجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم التزام العملاء بها.

المركزي يؤكد على تعليمات استخدام البطاقات

وذكر «المركزي» أنه في ضوء متابعة التطورات في هذا الشأن، فإنه يؤكد على بعض التعليمات عند التعامل مع العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة أثناء السفر خلال فترة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام كما يلي:

تعليمات المركزي للبنوك

- إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذا نظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي.

- تلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المُعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بحسب المنصة.

- عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها.

وتابع المركزي أن هذا مع مراعاة إرسال رسائل نصية للعملاء في حال عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة قبل إيقاف البطاقات.