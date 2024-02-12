«المنيا التعليمية» تبحث مع وفد البنك الأهلي تطوير عدد من المدارس

أعلنت الإدارة التعليمية في المنيا، وضع خطة لتطوير عدد من المدارس إنشائيًا وتجهيزها بما يلزمها من أثاث، ووسائل تعليمية، وتنفيذ برنامج تنمية بشرية لهذه المدارس تستهدف الطلاب، والمعلمين، والعاملين وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي.

دعم سُبل التعاون في مجال التعليم

جاء ذلك خلال استقبال محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية لوفد البنك الأهلي، المتمثل في محمد لطفي مدير عام التجزئة المصرفية، أحمد عزت مراقب التجزئة المصرفية، وذلك لإعادة تنسيق بروتوكول التعاون بين إدارة المنيا التعليمية والبنك الأهلي وبحث دعم سُبل التعاون في مجال التعليم.

ويأتي اللقاء تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتوجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور عصام بكر مدير التوجيه المالي والإداري، وعمرو دسوقي رئيس وحدة الدفع الإلكتروني.

النهوض بالمناطق الأكثر احتياجا

رحب مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بوفد البنك الأهلي، معربًا عن اعتزازه بدوره في مجال المسؤولية المجتمعية من أجل النهوض بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تطوير الخدمات العامة لتحسين نوعية الحياة في تلك المناطق، ومن أجل رفع كفاءة وتطوير المدارس لدفع عجلة التنمية بالمجتمع المصري.

وقال محمد لطفي مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، إنّ التعليم هو البوابة الرئيسية لتنمية وبناء مصر في مختلف المجالات، مُشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية لدعم العملية التعليمية، سيسهم بشكل كبير في تطويرها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا دور البنك الأهلي في المشاركة في دعم منظومة التعليم.

ويأتى هذا اللقاء في إطار استراتيجية البنك، التي من أهدافها المساهمة في تنمية البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والمناطق التي يعمل بها البنك، من منطلق مسؤوليته الاجتماعية في التفاعل والمساهمة مع المجتمع ليس فقط بالمادة ولكن بالعمل المباشر مع هذه المجتمعات.