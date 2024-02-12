بعد رفع عائدها.. تفاصيل شهادة الاستثمار «ب» من البنك الأهلي مدة عام

كشف البنك الأهلي المصري، خلال الأيام الماضية، عن رفع أسعار العائد على شهادات الاستثمار، من بينها شهادة الاستثمار «ب» مدة العام، ويمكن إصدارها بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، تقدم شهادة استثمار «ب» مدة العام، بدورية صرف شهريًا، ويكون العائد 12%.

تفاصيل شهادة استثمار «ب» من الأهلي المصري

وتصدر شهادة الاستثمار «ب»، للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب من البالغين والقصر، ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بحسب التعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

تفاصيل استرداد الشهادة «ب» مدة عام

وبالنسبة للاسترداد يكون في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، فيما يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، بحسب القيم الاستردادية من البنك.

ويتم صرف العائد عن طريق ماكينات الصراف الآلي، التابعة للبنك الأهلي المصري، وتجدد الشهادة تلقائياً في تاريخ استحقاقها، في حال لم يتم استردادها من قبل العميل أو وجود تعليمات منه.

ويكون العائد ثابتاً طوال مدة الشهادة، ويحتسب من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.