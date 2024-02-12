المطران عطالله حنا: «فلسطين» أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن شعب فلسطين يمر بحقبة عصيبة عسى أن يأتي بعدها ما هو أحسن وما هو أفضل، وأن هذا الكم الهائل من تضحيات الفلسطينيين لا بد أن تكون ثمرته في النهاية تحقيق أمنيات وتطلعات هذا الشعب.

وأضاف «حنا»: «الصورة قاتمة ولكننا نرى نورا في نهاية النفق، ولسنا من أولئك المتشائمين بل كنا وسنبقى متفائلين لأن قضية شعبنا هي أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث».

وأكد المطران حنا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحالة التي نمر بها مروعة ومأساوية وكارثية ونسأل الله بأن يكون في عون هذا الشعب المظلوم، ولكننا نعتقد بأن كل هذه التضحيات لا بد أن تكون ثمرتها الحرية المرتجاة والتي يستحقها الفلسطينيون جميعا.

وتابع: «أهل غزة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة ونحن نعيش معهم في كافة لحظات المعاناة والآلام والأحزان عسى أن تكون نهايتها قريبة»، مؤكدا أن نداءنا الذي كنا دائما نطلقه وسنبقى نطلقه عسى أن يصل إلى كل مكان هو فلتتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.