خبير قانون دولي: قصف الاحتلال الإسرائيلي على رفح ينتهك مبدأ «التناسب»

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي القصف غير مبرر على رفح، في جنوب قطاع غزة، بدعوى السعي لتحرير المحتجزين الإسرائيليين من قبضة الفصائل الفلسطينية، يعد انتهاك لمبدأ «التناسب»، وهو أحد مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاع المسلح.

سلامة: مدنيون استشهدوا منذ 8 أكتوبر بلا ذنب

وأضاف «سلامة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدنيين الذين استشهدوا منذ يوم 8 أكتوبر جراء قصف الجوي والمدفعي والدبابات وغيرها من أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لا ذنب ولا جريرة لهم في ذلك الصراع المسلح، لذلك يجب حماية المدنيين من النزاع.

وأشار إلى أن زعم وادعاء الاحتلال بأنه يدافع عن نفسه، لم يعد مبرراً، فقد ظهر للعالم كيف يعامل الاحتلال المدنيين العزل، لذلك فإنه لن يفلت من العقاب.

محكمة العدل الدولية تحظر أعمال القتل الجماعي

وفي سياق متصل، أكد خبير القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية حظرت، في قرارها الأول يوم 26 يناير الماضي، جميع أعمال القتل الجماعي التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كما صنفته بأنه يشكل إبادة جماعية.

وتابع قائلًا: «المحكمة استجابت لطلب دولة جنوب إفريقيا وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بأن يكف عن أعماله الوحشية التى تستهدف فيها قتل المدنيين في قطاع غزة».