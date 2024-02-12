خبير علاقات دولية: الانتهاكات الإسرائيلية تجاوزت كل المعايير الإنسانية والقانونية

قال الدكتور أشرف سينجر، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل كدولة احتلال منذ إنشاءها بالقوة، وهي منتهكة القانون الإنساني والقانون الدولي وكل التشريعات، موضحا أن حجم الانتهاكات ضد حقوق الشعب الفلسطيني، تجاوزت أي معايير إنسانية أو قانونية، وتعبر عن استخدام وحيد للغة القوة.

الشعب الفلسطيني

وأضاف «سينجر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجتمع الدولي أصبح منخرطا فيما يحدث الآن، ومتفهما لطبيعة التجاوزات التي تقوم بها دولة الاحتلال، ويبدو أن الولايات المتحدة «مشلولة» بقوة اللوبي اليهودي، وإسرائيل منطلقة اليد لا يوقفها أي ردع.

وأكد أن هذه الانتهاكات صارخة، ولا تعطي انتباه لفكرة العيش المشترك، موضحا أن الاحتلال ينفذ تصرفات تعسفية لا تحترم أي حق للشعب الفلسطيني، وإسرائيل تتحرك بلا مبالاة وتهدد الفلسطينيين في أخر نقطة يستشعرون فيها بالأمان.

ونوه بأن الموقف المصري متفهم مجريات الأمور وداعم للقضية الفلسطينية: «لدينا شعب مترابط مع الرئيس عبدالفتاح السسيسي تجاه الوضع الحالي»، مؤكدا أن مصر قدمت تحذيراتها، وستكون دولة المحتل هي الخاسر الأكبر، مهما فعلت: «مصر لم تتأخر لمساعدة القضية الفلسطينية رغم ما زعمت به وسائل إعلام بل قدمت مساعدات ولا زالت».

وأكد أن الشعب الفلسطيني مرتبط بأرضه، والمحتل الغاشم لا يضع ميزان للتوازن والعقلانية في كل تصرف يقوم به، ومصر مُدركة لكل أمر وتيسر بحكمة.